Kommt Louise aus St. Louis alias Jennifer Hudson (39) zurück auf die TV-Bildschirme? "Die Geschichte geht weiter" hieß es vor wenigen Tagen auf den Social-Media-Profilen der Sex and the City-Stars. Im Frühjahr soll die Produktion der Neuauflage namens "Just Like That" starten. Auch dieses Mal dreht sich natürlich alles um das Liebesleben der Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 55), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis, 55) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 54). Kim Cattrall (64) wird den Cast allerdings nicht mehr unterstützen. Doch dürfen sich die Fans auf ein Comeback von Jennifer freuen?

Die Schauspielerin trat im ersten Film der beliebten Serie als Louise, die Assistentin der modebegeisterten Autorin Carrie, auf. Obwohl ihre Figur am Ende in ihre Heimat zurückkehrt, würde die Oscar-Preisträgerin sich über einen Gastauftritt im Reboot freuen. "Ich hoffe es, das wäre so cool. Ich bin bereit dafür", äußerte sie in einem Interview bei Entertainment Tonight. Bis jetzt sei Jennifer für die Besetzung allerdings noch nicht angefragt wurden. "Aber ich bin sehr interessiert", betonte sie erneut.

Welche Charaktere schlussendlich wirklich in den zehn neuen Episoden zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten. So könnte neben der selbstbewussten PR-Managerin Samantha Jones auch Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 66) fehlen. Bereits 2019 offenbarte der Darsteller, dass er seinem Serien-Ich nicht allzu viel abgewinnen könne. "Es verwundert mich, dass die Rolle so lange in dem Unterhaltungsbewusstsein der Menschen geblieben ist", offenbarte er gegenüber Fox News.

Anzeige

ActionPress/ActionPress Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson als Carrie Bradshaw und Louise bei "Sex and the City"

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson bei der Premiere des ersten "Sex And The City"-Films 2008

Anzeige

ActionPress/ActionPress Jennifer Hudson als Louise aus St. Louis bei "Sex and the City"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de