Schon am 4. Februar startet die 16. Staffel von Germany's next Topmodel. Welche Kandidatinnen dort dabei sind, machte Heidi Klum (47) gerade erst auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Promiflash weiß, dass die eine oder andere von ihnen keine Unbekannte ist. So ist Alysha Hübner mit ihren 240.000 Abonnenten bereits ein kleiner TikTok-Star, und Romina Palm hat mit ihren 90.000 Followern schon eine beachtliche Fangemeinde auf Instagram. Außerdem ist sie mit Giovanni Zarrellas (42) kleinem Bruder Stefano liiert.

