Angie Berbuer ist fassungslos – Fans fragen immer wieder, wie ihr Sexleben ohne Beine ist! Im November 2019 verlor die TikTokerin bei einem Autounfall ihre Beine. Ihren Followern steht sie seitdem Rede und Antwort und gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben mit zwei Prothesen. Die ständige Frage, ob sich noch Sex haben könne, gehen Angie jedoch entschieden zu weit: "Ich muss wirklich sagen, dass ich nicht verstehen kann, dass Menschen so unfassbar neugierig sein können und in dem Zug so respektlos werden, nur weil ich behindert bin und mein Sexleben für den ein oder anderen interessant ist", ärgert sie sich auf YouTube.

