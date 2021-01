Vor rund einem halben Jahr machte das deutsche TikTok-Sternchen Payton Ramolla (21) öffentlich, dass sie sich die Brüste hat vergrößern lassen! Fast ein Jahr hielt sie den Eingriff vor ihren Followern geheim, den sie mit gerade einmal 19 Jahre angetreten hatte. Mit Promiflash spricht die heute 21-Jährige so offen wie noch nie über die OP und klärt endlich auch die letzten offenen Fragen auf – wieso sie so lange geschwiegen hat, was der wirkliche OP-Grund war und wie sie heute zu dem großen Schritt steht!

