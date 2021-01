Huch, wann ist Suri Cruise (14) bloß so groß geworden? 2006 kam die Tochter der Hollywoodstars Katie Holmes (42) und Tom Cruise (58) auf die Welt. Heute ist der Promi-Nachwuchs mitten in der Pubertät – doch in der Erinnerung von vielen Fans ist sie immer noch ein kleines Kind. Dass sie das aber schon längst nicht mehr ist, machen neue Paparazzifotos deutlich. Denn diese Bilder zeigen: Die gebürtige Kalifornierin ist tatsächlich kein kleines Mädchen mehr, sondern eine junge Frau! Suri trennt sogar nur noch ein halber Kopf von der Größe ihrer berühmten Mutter.

