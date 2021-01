Kaum war Stephen Bear (31) am Londoner Flughafen Heathrow aus dem Flieger gestiegen, klickten auch schon die Handschellen. Am Freitag wurde der Reality-TV-Star von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Inhaftierung waren schwere Anschuldigungen seiner Ex-Freundin Georgia Harrison vorausgegangen: Stephen soll sich und seine Verflossene beim gemeinsamen Liebesspiel gefilmt und die Aufnahmen anschließend verbreitet haben. Nach gerade mal einem Tag in Haft ist Stephen nun allerdings schon wieder auf freiem Fuß.

Dass die Verhaftung ausgerechnet auf den Geburtstag des nun 31-Jährigen fiel, quittierten zahlreiche Twitter-User mit Häme. "Stell dir vor, du wirst an deinem Geburtstag verhaftet", schrieben viele voller Schadenfreude und nahmen damit auf einen Tweet Bezug, den Stephen zu Monatsbeginn verfasst hatte. "Stell dir vor, du sitzt während des Lockdowns in England fest", hatte er damals kundgetan.

Er selbst lebt mittlerweile in Dubai – den Trip in die britische Hauptstadt gönnte er sich anlässlich seines Ehrentags. Dass die Festivitäten infolge seiner Inhaftierung ausfallen mussten, scheint er gut verschmerzt zu haben. Nur Stunden nach seiner Entlassung soll er mit einer unbekannten blonden Frau in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein, berichtete die DailyMail. Tatsächlich hätte er sich angesichts seiner Einreise in das Vereinigte Königreich eigentlich direkt in Isolation begeben müssen.

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison auf den Malediven, 2020

Anzeige

Instagram / stevie_bear Reality-TV-Star Stephen Bear

Anzeige

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de