Klare Worte von Sex and the City-Autorin Candace Bushnell! Die Freude bei den Fans der beliebten Serie "Sex and the City" hätte wohl größer nicht sein können, als der Sender HBO MAX vor Kurzem bekannt gab, dass die Produktion tatsächlich ein Reboot bekommen wird. Neben Sarah Jessica Parker (55) werden auch ihre Schauspielkolleginnen Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) wieder mit dabei sein. Auf einen Auftritt von Kim Cattrall (64) können die Zuschauer in Zukunft aber lange warten. Jetzt äußerte sich Candace Bushnell zu diesem Umstand!

Gegenüber Page Six versuchte die Schriftstellerin am vergangenen Mittwoch die Befürchtungen vieler Serienfans, ohne Kim in ihrer Rolle als Samantha Jones könnte es in der Neuauflage langweilig werden, aus der Welt zu schaffen: "Es gibt ja noch die ganzen anderen interessanten Charaktere wie zum Beispiel Miranda", erklärte sie in dem Gespräch. Um Kims Abwesenheit in der Serie auszugleichen, habe sich das Team, das aus einigen preisgekrönten Autoren bestehe, auch einiges einfallen lassen, so die 62-Jährige weiter.

Über die Entscheidung der Schauspielerin, nicht mehr Teil des Casts sein zu wollen, sei Candace aber auf keinen Fall sauer: "Ich denke, es ist in Ordnung. Kim ist eine erwachsene Frau. Sie ist 64 und hat eine Entscheidung getroffen, für die sie sicher zehn sehr gute Gründe hat. Ich respektiere sie dafür", betonte die US-Amerikanerin in dem Interview.

Dimitrios Kambouris/Getty Images SATC-Autorin Candace Bushnell auf einer Veranstaltung in New York

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon (von links)

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020

