Brittny Ward überraschte ihre Fans mit ihrem unglaublichen After-Baby-Body! Am 27. Dezember war es so weit. Das Model und sein Verlobter, der Formel 1-Weltmeister Jenson Button (40), durften Töchterchen Lenny auf der Welt begrüßen. Die Laufstegschönheit, die sich bereits 2019 über ihren Sohn Hendrix freuen durfte, hielt ihre Follower während der Schwangerschaft via Social Media kontinuierlich auf dem Laufenden. Kurz nach der Geburt meldet sich das Playmate nun zurück: Brittny teilte ein heißes Bikinifoto, gepaart mit einer inspirierenden Nachricht!

Auf Instagram präsentierte die Brünette ihren flachen Bauch, zwei Wochen nach der Entbindung. "Ich umarme meinen #Partpartumbody. Mir ist klar, dass manche Leute nicht glauben, dass ich eine 'echte Person' bin, aber wisst ihr was? Das bin ich", kommentiert sie den sexy Schnappschuss. Trotzdem habe sie ihre gewohnte Figur noch nicht zurück und es falle ihr schwer, aktuell nicht so aktiv sein zu können. Ihre weiblichen Anhängerinnen rief Brittny dazu auf, ihren Körper wert zu schätzen. Auch sie habe gelernt, ihre Kurven in jedem Stadium zu lieben. "Ihr seid schön, genau so wie ihr seid", betonte die Beauty abschließend.

Brittnys Community kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und überschüttete die frischgebackene Zweifachmama mit Komplimenten für ihren Traumbody. Auch ihre bewegenden Worte scheinen bei den Usern gut angekommen zu sein. "Du bist so authentisch und siehst so toll aus", lautete nur einer von vielen Kommentaren neben ihrem Post.

Anzeige

Instagram / jensonbutton_22 Jenson Button und Brittny Ward im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / brittnyward Brittny Ward im April 2019

Anzeige

Instagram / jensonbutton Brittny Ward mit ihrer Tochter Lenny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de