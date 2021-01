Christine Eggert gibt jetzt einen Einblick in ihren Alltag als zweifache Mutter. Die Influencerin ist seit ihrer Geburt gehörlos, so wie auch ihre beiden Kids Emilie und Levian. Im Gespräch mit Promiflash verrät die 30-Jährige, wie sie mit ihrer Gehörlosigkeit den Alltag meistert – insbesondere mit einem 18 Monate alten Baby. "Also, es gibt zum Beispiel eine Blitzlichtanlage, die man ans Babyfon koppeln kann, und es gibt auch die Babyfone mit Kamera, da sieht man da ja auch, wenn das Kind schreit", erklärt die Würzburgerin.

