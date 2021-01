Über drei Jahre ist es her, dass Fiona Erdmann (32) sich dazu entschloss, nach Dubai auszuwandern. Dort läuft es für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin rund, sowohl beruflich als Influencerin wie auch privat. Fiona lernte vor Ort ihren Partner Mo kennen und brachte im Sommer 2020 den gemeinsamen Sohn Leo Luan zur Welt. Damit scheint die 32-Jährige eine absolute Vorreiterin gewesen zu sein. Georgina Fleur (30), Fata Hasanović (25), die Harrisons oder auch Sami Slimani (30) folgten ihre schon in die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate – einige von ihnen holten sich vorher Tipps bei Fiona.

