Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) haben wieder zueinandergefunden! Zum Jahreswechsel gab das Bachelor in Paradise-Pärchen überraschend seine Trennung bekannt. Seitdem haben die beiden laut eigenen Angaben viele intensive Gespräche geführt und sind nun wieder offiziell ein Liebes-Duo. Sie hatten ihre Beziehung in letzter Zeit einfach vernachlässigt, wie sie in Marcos Instagram-Story erklärten: "Eine Situation war so gewesen: Ich wollte um 18 Uhr essen und sie um 18:30. Wegen dieser Scheiße haben wir uns so gestritten, dass wir drei Tage nicht miteinander geredet haben. Das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn."

