Daniela Büchner (42) war am Sonntag das Thema bei der Dschungelcamp-Show. Als Ex-Kandidatin war sie im Studio zu Gast, um über ihre Teilnahme beim Busch-Abenteuer im vergangenen Jahr zu plaudern. Und für diesen Auftritt hat sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ganz schön aufgebrezelt. Im Netz wurde ihr sexy Outfit mit XXL-Ausschnitt heißer diskutiert als die Sendung selbst. Im Interview mit Promiflash nahm Danni die teils fiesen Reaktionen gelassen: "Dass mein Outfit polarisiert, war mir klar. Das ist auch okay so. Ich wollte einfach, dass jeder sieht, dass es mir gut geht und ich mich als Frau gut fühle."

