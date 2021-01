Für Singles war 2020 kein gutes Jahr: Die gesundheitliche Lage machte es kaum möglich, sich unbeschwert zu treffen und so richtig drauf los zu flirten. Wie geht eine selbst ernannte Liebesexpertin und Dating-Raupe Nimmersatt wie Claudia Obert (59) da ran, wenn gerade keine heiße Love-Show ansteht? Wo lernt sie überhaupt jemanden kennen und wie kommuniziert sie dann? Promiflash hat die Unternehmerin nun von ihrem Liebes-Sommer erzählt.

Auf die Schwierigkeiten angesprochen, die im vergangenen Jahr vor flirthungrigen Singles standen, schwelgt die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash in Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten: "Wie ging denn das los? Ich war letztes Silvester auf Sylt mit Jenny Elvers (48). Da haben wir mehr so ein Mädelsausflug gemacht, ganz spontan. Da waren auch ein paar gute Typen dabei. Das Jahr ging also schon toll los." Ab März habe man dann eben ein wenig Fantasie haben müssen, denn auf den einschlägigen Online-Kanälen habe es weiterhin üppiges Angebot gegeben: "An mich wenden sich manche mit eindeutigen Fotos, bei denen man noch nicht mal meckern kann!"

Einem habe sie dann auch geschrieben, offenbarte Claudia "Da habe ich gefragt, ob man sich freuen oder sich fürchten soll", witzelte sie und wurde dann noch einmal nachdenklich: "Gibt es da eigentlich ein Wort für? Für die Männer, die da einem ihr Geschlechtsteil offerieren?"

