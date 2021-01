Der nächste Skandal rund um Stephen Bear (31)! Der britische Realitystar hat in den vergangenen Tagen bereits für ziemlich heftige Schlagzeilen gesorgt. Er soll ein Sextape von sich und seiner Ex-Freundin veröffentlicht haben. Dafür wurde er in der vergangenen Woche sogar festgenommen. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß und wurde mit einer Blondine an seiner Seite gesichtet. Stephens neue Freundin soll allerdings gerade einmal 17 Jahre alt sein.

Kurz nach seiner Freilassung wurde der 31-Jährige zum ersten Mal mit der Kosmetikerin Tia McAlister abgelichtet. Tatsächlich sollen sie sich allerdings schon eine ganze Weile lang heimlich daten. Wie ein Insider der Daily Mail berichtete, startete die Beziehung der beiden bereits vor über einem Jahr. Damals kann Tia offenbar höchstens 16 Jahre alt gewesen sein. Die Teenagerin feierte laut der Quelle nämlich erst am 5. Januar ihren 17. Geburtstag.

Die Beziehung der beiden soll sogar schon so ernst sein, dass sie sich ein Partnertattoo haben stechen lassen. Außerdem soll ein Tattoo ihres Gesichts seinen Rücken zieren. "Das Paar ist im Oktober zusammen in den Urlaub gefahren, konnte danach aber keine Zeit mehr miteinander verbringen, weil Bear Ende 2020 nach Dubai gegangen ist", meinte der Insider.

Anzeige

Instagram / stevie_bear Reality-TV-Star Stephen Bear

Anzeige

Instagram / tiamcalister Tia McAlister im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de