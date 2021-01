Zwischen Bea Fiedler (63) und Lars Tönsfeuerborn (30) liegen die Nerven schon jetzt blank. Die Schauspielerin und der Prince Charming-Star kämpfen zurzeit beide in der Dschungelcamp-Ersatzshow um einen Platz im regulären Dschungelcamp. Dafür müssen die Realitystars – gemeinsam mit Konkurrentin Lydia Kelovitz – drei Tage lang auf engstem Raum zusammenleben. Aber schon an Tag zwei fliegen die Fetzen: Bea und Lars geraten wegen Zigaretten heftig aneinander.

Bereits nach wenigen Stunden im selben Tiny House war Bea am Monatg von Lars' positiver Art genervt – und andersherum konnte der Rotschopf Beas Negativität nicht leiden. Als dann noch Beas Nikotinentzug hinzukam, war der Mitbewohnerstreit vorprogrammiert. Heute, an ihrem zweiten Tag im improvisierten Camp war es dann soweit: Weil Bea bei Lars Zigaretten schnorren wollte, kam es zum Eklat. Das Zigarettenteilen wäre nämlich ein Regelbruch, den Lars nicht riskieren möchte. "Lars – Arsch. Ich hasse Leute, die geizig sind. Er hat so typisch das Gesicht, dem man links und rechts eine reinhauen möchte", regte sich Bea auf. Trotz aller Zetereien ließ Lars sich aber nicht erweichen – und Beas Ausraster ging gnadenlos weiter.

Der Zigarettenentzug machte der Blondine von Anfang an zu schaffen. In dem Tiny House muss sie nämlich mit einer deutlich kleineren Ration zurechtkommen, als normalerweise. "Morgens rauche ich eine nach der anderen. Manchmal können es schon so 20 Zigaretten sein", verriet sie.

