Was denkt sich Armie Hammer (34) nur bei seinem Verhalten? Gegen den "Call Me By Your Name"-Darsteller wurden jüngst schwere Anschuldigungen öffentlich: Er soll Frauen in privaten Chats mit kannibalistischen Fantasien konfrontiert haben. Nun äußerte er sich zu einem skandalösen Clip, in dem er fälschlicherweise behauptete, sich mit "Miss Cayman" zu vergnügen – und entschuldigte sich nun bei der amtierenden Schönheitskönigin!

Kürzlich ist ein Video von Hammers privatem Instagram-Account an die Öffentlichkeit gelangt, in dem er sein Hotelzimmer auf den Cayman Islands präsentiert. Auf dem Hotelbett posiert eine Frau in schwarzen Dessous auf allen vieren, ihr Gesicht ist nicht zu erkennen. In der Betitelung schrieb der 34-Jährige, dass er auf die Cayman Islands zurückkehren müsse, weil seine Ex-Frau Elizabeth Chambers (38) nicht in die USA kommen wolle. "Das ist scheiße. Bis auf einen Hoffnungsschimmer: Mal wieder mit Miss Cayman Sex zu haben, während ich hier bin", witzelt er.

Jedoch stellte er nun gegenüber Cayman Compass klar, dass es sich bei der leicht bekleideten Dame nicht um Mariah Tibbetts, die amtierende Miss Cayman Islands, handele: "Ich entschuldige mich aufrichtig für jede Verwirrung, die mein dummer Versuch humorvoll zu sein, verursacht haben könnte", stellte der zweifache Vater klar. Das Video sei von seinem privaten Account gestohlen worden.

Zuvor hatten die Veranstalter des Schönheitswettbewerbes sich offiziell von den Behauptungen Hammers distanziert und sogar die Polizei eingeschaltet: "Die Darstellung der Frau in dem Video widerspricht allem, wofür unsere Organisation steht", betonten sie in einem Statement auf Instagram.

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im März 2018

Instagram / mariah.tibbetts Mariah Tibbetts, amtierende "Miss Cayman Islands Universe"

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

