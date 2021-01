Leni Klum weicht aktuell nicht von der Seite ihrer Mama Heidi (47). Immer wieder begleitet die 16-Jährige die Modelmama ans Set ihrer Sendung Germany's next Topmodel. Tatsächlich kann sich die Jurychefin gut vorstellen, dass Leni in Zukunft in ihre Fußstapfen tritt – aber erst in fünf Jahren, wenn Heidi die Show nicht mehr selbst moderiert. "Vielleicht wird es 'Germany's next Topmodel by Leni Klum' statt Heidi Klum sein. Wer weiß? Sie spielt ein bisschen mit der Idee", plauderte die Wahl-Amerikanerin gegenüber People aus.

