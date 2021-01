Bei der Dschungelcamp-Ersatzshow geht es jetzt schon heiß her! In dem Reality-Format sind gerade erst Christina Dimitriou (29), Sam Dylan (29) und Oliver Sanne (34) in das Tiny House eingezogen. Sie werden in den kommenden Tagen darum kämpfen, ins Halbfinale einzuziehen. Doch kaum angekommen, werden schon ziemlich private Details ausgepackt: Oli spricht über sein erstes Mal und Sam verrät, dass er schon mal etwas mit einer Frau hatte.

Eigentlich wusste der ehemalige Prince Charming-Kandidat schon im Kindergarten, dass er schwul ist. Im Alter von 16 Jahren verliebte er sich dann aber doch mal in ein Mädchen – und die beiden kamen sich tatsächlich näher. Sein erstes – und bisher letztes – Mal mit einer Frau war für Sam aber keine allzu schöne Erfahrung. "Das ging dann auch schnell, hat mir nicht so gut gefallen", erzählte er seinen neuen TV-Mitbewohnern.

Ex-Bachelor Oli legte im Sex-Talk dann noch einmal nach und plauderte ebenfalls aus dem Nähkästchen – und zwar über sein erstes Mal. Da lief nämlich auch nicht alles, wie geplant: "Bei meinem ersten Mal hatten wir gefühlt so fünf Mal das erste Mal. Erst konnte ich nicht, weil ich so aufgeregt war, dann konnte sie nicht, weil sie so aufgeregt war."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan in der Dschungelshow

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne am Silvesterabend

