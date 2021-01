Wird aus Emmy Russ (21) und Ole ohne Kohle (Falko Ochsenknecht, 36) bei Berlin - Tag & Nacht bald ein Paar? Die TV-Barbie ist seit Anfang der Woche bei der beliebten RTL2-Daily zu sehen – und spielt sich selbst! Falkos Kultrolle Ole findet offenbar besonderen Gefallen an der drallen Blondine und will mit ihr auf ein Date, wie erste Szenen nun zeigen, die Promiflash vorliegen. Emmy kennt solche amourösen Avancen bereits aus dem echten Leben, wie sie im Interview erzählt: "Mit dem Ole hatte ich da ja auch so eine kleine Story. Der stand ja auf mich. Klar, im realen Leben ist das für mich jetzt auch nichts Neues. Da habe ich auch immer 'ne Schlange Männer hinter mir stehen." Ob wirklich was aus den beiden wird, können die Fans ab sofort montags bis freitags um 19:05 auf RTL2 sehen.

