Platzt Cathy Lugner (31) etwa der Kragen? Für gewöhnlich präsentiert sich die Ex-Frau von Bauunternehmer Richard Lugner (88) ziemlich freizügig im Netz. Doch damit begeistert sie nicht all ihre Fans – immer wieder muss die Blondine für ihre sexy Schnappschüsse heftige Kritik einstecken. Allmählich werden der Influencerin die fiesen Kommentare und Hass-Nachrichten aber zu viel. Jetzt machte Cathy ihrem Ärger im Netz Luft!

"Wenn ich jeden Tag meinen Arsch in die Kamera halten möchte, dann ist das so und dann wird das auch so bleiben", stellte Cathy in ihrer Instagram-Story klar. An dieser Einstellung könnten auch die zahlreichen Rügen in Form von Nachrichten nichts ändern. Dass inzwischen einige Nutzer aber sogar schon ihrer Tochter Nachrichten zukommen lassen, ist für Cathy ein Grund, hart durchzugreifen. "Da wird es jetzt einige Anzeigen hageln", äußerte die 30-Jährige in einem regelrechten Wutanfall.

Ohnehin sei es Cathy ein Rätsel, weshalb ihr einige Nutzer folgen, dann aber nur Hate verbreiten würden. Für dieses, in ihren Augen unverschämte Verhalten hat die Beauty nur eine Erklärung: "Dass man neidisch ist und seinen Frust bei anderen auslassen will!" Doch damit sollen die entsprechenden Follower nicht einfach so davonkommen. "Glaubt mir, ich geh da bis zur letzten Instanz und f*ck euch so hart in den Arsch", drohte Cathy.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Ex-Frau von Richard Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

