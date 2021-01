Die Vorfreude auf die nächste Staffel von Germany's next Topmodel wird immer größer! Pünktlich dazu fasst Promiflash die wichtigsten Fakten zur 16. Ausgabe von Heidi Klums (47) Castingshow einmal zusammen. Das Startdatum ist beispielsweise der 4. Februar 2021. Los geht die erste Folge mit 31 Kandidatinnen, die nicht wie sonst in öffentlichen Castings, sondern hauptsächlich online gefunden wurden. Auch einige Gastjuroren sind bereits bekannt. So wurde unter anderem Stefanie Giesinger (24) schon am Set gesichtet.

