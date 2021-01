Endlich ist es offiziell! Schon vor einigen Tagen ließ Nadine Klein (35) die Gerüchteküche mächtig aufbrodeln. Der Grund: Die ehemalige Bachelorette zeigte sich im Netz mit einem verdächtigen Ring am Finger. Ihre Fans vermuteten, dass die Berlinerin und ihr Freund Tim sich verlobt haben. Und tatsächlich: Nur kurz darauf lässt Nadine in einem Instagram-Posting die Katze aus dem Sack. Sie und Tim werden heiraten. "Yes. 2021 hätte nicht schöner beginnen können", freut sie sich.

