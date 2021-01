Im Zuge der Neuigkeiten um die Fortsetzung lüften sich immer mehr Geheimnisse von Sex and the City. Im Frühjahr ist es endlich soweit und die Dreharbeiten zum Reboot der Kultserie beginnen. Bei der Besetzung sind noch einige Fragen offen – sicher ist aber, dass Kim Cattrall (64) nicht zu sehen sein wird. Auch was die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker (55), Kristin Davis (55) und Cynthia Nixon (54) an der Wiederbelebung ihrer Figuren verdienen werden, wurde bereits gelüftet. So sollen sie pro Episode mehr als eine Million US-Dollar bekommen. Doch haben die Darstellerinnen immer schon gleich viel verdient?

Bereits 2018 verriet der Autor und Produzent der erfolgreichen sechs Staffeln und der beiden Filme, Michael Patrick King, dass die vier Frauen unterschiedliche Gagen erhalten haben. "Die Show würde nicht existieren, wenn Sarah Jessica nicht der blonde Star der Show ist, sie ist die Nummer eins", stellte er in dem Podcast "Origins" klar. Auch den Grund, warum ihre Kolleginnen offenbar weniger verdienten, führte er näher aus: "Kim war nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Kristin war in Bezug auf ihre Bekanntheit unter Sarah, Cynthia war eine Theaterschauspielerin – und ihre Verträge haben diesen Status widergespiegelt."

Ob die abweichende Bezahlung auch ein Grund ist, warum Kim ihre Rückkehr an das "Sex and the City"-Set ausgeschlossen hat? "Kristin, Cynthia und Sarah Jessica wurden zu einer Gruppe und Kim hat sich dieser geistig nie angeschlossen", offenbarte Michael weiter. Es wird zumindest schon lange vermutet, dass sich die 64-Jährige hinter den Kulissen hauptsächlich mit der Carrie-Darstellerin nicht gut verstanden hat.

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

Craig Blankenhorn/ActionPress Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "Sex and the City 2"

United Archives GmbH Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

