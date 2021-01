Bei Claudias House of Love geht es in die heiße Phase. Sieben Männern sind noch im Rennen um das Herz von Claudia Obert (59). Schon in den ersten drei Folgen hatte sich die Society-Lady bestens bei allerhand erotischen bis lustigen Challenges mit ihren Boys amüsiert. Doch nun wollte sie es wirklich wissen! Jeder Single musste eine Mutprobe absolvieren: Unter anderem wurde es nackt, ekelig und schmerzhaft.

Mario Kleinermanns machte in der vierten Folge, die nun auf Joyn PLUS+ verfügbar ist, den Anfang – seine Prüfung: Er musste nur mit einer Penissocke bekleidet 20 Hampelmänner machen. Der Student fand das überhaupt nicht schlimm. "Mich auszuziehen, egal in welchem Zustand, ist für mich noch nie so ein großes Problem gewesen", meinte er und legte direkt los. Danach war Thomas Mario an der Reihe, der seine Klamotten mit einer Heckenschere zerschneide sollte. Das tat er auch ohne Widerworte. Claude Paulus durfte seine Kleidung zwar anbehalten, musste dafür aber einen Ring aus einer Kiste voller Heuschrecken holen – und zwar mit dem Mund. Kneifen war für ihn keine Option.

Auch Toni Impagnatiello meisterte seine Challenge ohne Murren: Er stürzte sich in ein Meer aus Mausefallen. Bei Torsten Hindenburg wurde es dann wieder erotisch. Er durfte sich nur in einem engen Lederhöschen mit Cut-Out am Po den Hintern versohlen lassen – von seinen Konkurrenten und Claudia, die ihm für seine Tapferkeit einen Zungenkuss gab. "Das hat geschmeckt", schwärmte er danach. Kai Fischer bekam von zwei seiner Kollegen seinen Bart mit Kaltwachsstreifen entfernt.

Und Veron Didi hatte das ganz große Los gezogen: Er sollte seinen Nebenbuhlern die Füße massieren und Claudias Zehen lecken. Im Gegensatz zum Rest der Männer zierte er sich ein bisschen, zog es letztendlich aber durch. Für den Sieg und damit ein Date mit der 59-Jährigen hat es aber nicht gereicht. Das bekamen Hampelmännchen Mario, Popoklatscher Torsten und Mausefallenschreck Toni.

© Joyn Claudia Obert und Kandidat Torsten in Folge eins von "Claudias House of Love"

© Joyn Claude bei seiner "Claudias House of Love"-Challenge

© Joyn Kandidat Thomas Mario in der vierten "Claudias House of Love"-Folge

© Joyn "Claudias House of Love"-Kandidat Toni bei einer Challenge

