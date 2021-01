Für Disney stellt sich 2020 als absolutes Erfolgsjahr heraus! In den vergangenen 365 Tagen konnten Filmfans aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise nicht so in die Kinos gehen, wie sie gern möchten. Stattdessen wurde vieles in die eigenen vier Wände verlagert – und GfK Entertainment gibt jetzt in den offiziellen deutschen DVD- und Blu-ray-Jahrescharts preis, welche Filme am erfolgreichsten waren. Und am stärksten vertreten sind Disney-Produktionen wie "Die Eiskönigin 2" oder "Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers". Aber auch ein Klassiker und ein Oscar-prämierter Film haben es ins Ranking geschafft.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de