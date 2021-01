Da liegt Ärger in der Luft! Vor wenigen Tagen wurde enthüllt, welche Stars 2021 bei Let's Dance das Tanzbein schwingen. Neben Valentina Pahde (26) und Nicolas Puschmann (29) ist auch Sängerin Senna Gammour (41) am Start. Damit erfüllt sich für das Ex-Monrose-Mitglied ein großer Traum: Im Gespräch mit Promiflash verriet Senna schon vor rund vier Jahren, dass sie gerne an der Tanzshow teilnehmen würde. Einen Haken hat das Ganze aber: Sie findet die Kommentare von Joachim Llambi (56) überhaupt nicht nett. "Er ist manchmal schon respektlos und das geht nicht. Ich meine, die Leute bemühen sich", meint sie – droht da etwa mächtig Beef?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de