Sie wird von vielen Influencern gefürchtet: Oliver Pochers (42) Bildschirmkontrolle! Im Rahmen der aktuellen Gesundheitskrise rief der Comedian sein Instagram-Format ins Leben, in dem er Social-Media-Stars unter die Lupe nimmt. Wie gewohnt nimmt der 42-Jährige dabei kein Blatt vor den Mund – und löste mit seinen Tiraden bereits den einen oder anderen Shitstorm gegen die Betreffenden aus. Erinnern wir uns nur mal an die Dramen um Anne Wünsche (29) und Gerda Lewis (28). Auch die TikTok-Sternchen Payton Ramolla (21) und Yvonnedilauro (29) rückten jetzt in Olis Fokus. Wie schlimm die Bildschirmkontrolle für sie wirklich war, berichten die Netz-Beautys jetzt im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de