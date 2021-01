Liefert Pietro Lombardi (28) jetzt den nächsten Hinweis, dass er und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa wieder zusammen sind? Seit einigen Wochen wird nun darüber spekuliert, ob der Sänger und die Influencerin wieder ein Paar sind oder nicht. Zuletzt waren die beiden sogar zur gleichen Zeit in Quarantäne und am vergangenen Wochenende tauchte der DSDS-Gewinner in einem Livestream-Video der Blondine auf. Jetzt folgte das nächste Indiz, denn der "Cinderella"-Interpret gesteht: Er habe zuletzt vor einer Woche Sex gehabt!

Dieses pikante Detail gab Pietro während einer intimen Frage-und-Antwort-Runde in seiner Instagram-Story preis. Ein neugieriger Follower hatte von dem Musiker wissen wollen, wann er zum letzten Mal Geschlechtsverkehr hatte. Der 28-Jährige plauderte daraufhin ganz offen aus: "Denke, eine Woche ist es ungefähr her." Doch die große Frage ist nun: Mit wem hatte der gebürtige Karlsruher Sex? Hat er etwa eine neue Flamme oder hat er die alte Beziehung zu Laura wieder aufleben lassen?

Für ein Liebes-Comeback spricht vor allem, dass Pie ihr erst vor ein paar Tagen in einem weiteren Instagram-Q&A offenbarte: Er habe noch immer Gefühle für Laura. "Ja, ich empfinde noch was für sie", verriet der Musiker.

