Sein Liebesleben ist und bleibt ein Geheimnis! Bill Kaulitz (31) ist seit Jahren supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Mit seiner Band Tokio Hotel hat der 31-Jährige bereits etliche Erfolge gefeiert. Doch sein Privatleben hält er bis heute aus der Öffentlichkeit heraus. Kein Wunder, dass die Medien seither über seine Sexualität spekulieren. Doch erst kürzlich machte Bill eine Ausnahme – der Musiker offenbarte, dass er vor einigen Jahren auf seinen besten Freund stand. "Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich", erzählte er im Spiegel-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de