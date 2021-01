Seit Juli 2020 sind Nicole Handwerker (25) und Giulio Arancio (27) zu viert, denn die ehemalige The Biggest Loser-Teilnehmerin konnte einen gesunden Jungen auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile ist die Entbindung ein halbes Jahr her – doch die Blondine ist mit ihrem After-Baby-Body noch nicht ganz so zufrieden, ganz im Gegenteil: Nicole hat zurzeit ziemlich mit den Extrapfündchen ihrer Schwangerschaft zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story sprach die zweifache Mutter offen und ehrlich über ihr Problem, Gewicht zu verlieren. "Momentan läuft einfach rein gar nichts bei mir. Meine Hormone – einfach alles ist so durcheinander. Ich habe das noch nie erlebt", klagte die Mama-Bloggerin. Schon in der Vergangenheit habe sie öfters abgenommen – doch bisher habe sie nie solche Probleme gehabt, wie jetzt. "Du bist einfach deprimiert und so ist es gerade bei mir", erklärte die 25-Jährige.

Nicole versucht schon seit einiger Zeit, mit allen Mitteln abzunehmen: Sie esse gesund und bewege sich viel! Doch die Hormone machen ihr da einfach einen Strich durch die Rechnung. "Wenn man sich einfach den Arsch aufreißt und nichts passiert, dann verstehe ich das einfach nicht", ließ sie im Netz weiter Dampf ab. Könnt ihr Nicoles Frust nachvollziehen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker mit ihrem Sohn im August 2020

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker, ehemaliger "The Biggest Loser"-Star

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de