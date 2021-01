Denise Munding macht sich große Sorgen! Für die Bio-Bäuerin könnte es in Sachen Liebe zwar momentan kaum besser laufen: Sie ist seit einigen Monaten mit ihrem Bauer sucht Frau-Bewerber Nils Dwortzak zusammen – und scheinbar auch überglücklich. Und noch mehr: Am Heiligabend hielt der Schleswig-Holsteiner sogar um ihre Hand an. Was die Gesundheit ihres Liebsten anbelangt, sieht es jedoch weniger rosig aus – er muss operiert werden.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 32-Jährige zunächst, dass es ihr und Nils momentan nicht so gut gehe, da dem Blondschopf nächste Woche ein Eingriff bevorstehe. "Er ist mit Schlappen auf den Arsch gefallen – mit dem Hund auf dem Arm. Und schon war es um den Fuß geschehen", schreibt Denise. Wie genau sich ihr Partner dadurch eine Verletzung am Fuß zuziehen konnte, verrät die einstige Blondine nicht. Auch auf den Umfang geht sie nicht näher ein.

Nils' Verletzung ist für Denise der zweite Rückschlag innerhalb kurzer Zeit. Vor rund einem Monat wurde einer ihrer Hunde von einem Postboten angefahren, der daraufhin Fahrerflucht begangen haben soll. Der Vierbeiner wurde dabei an den Hinterpfoten verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Inzwischen geht es der Fellnase aber wieder besser.

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

Anzeige

Instagram / nilsdwortzak Denise und Nils, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de