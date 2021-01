Leoni G. machte gerade erst auf Social Media öffentlich, dass sie in einer früheren Beziehung vor drei Jahren schlimme Gewalterfahrungen machen musste! Mit Promiflash sprach die ehemalige DSDS-Kandidatin nun das erste Mal darüber, was ihr Ex-Freund ihr dabei alles angetan hat: "Das Schlimmste war eigentlich die letzte Zeit, als er mich vom Balkon runtergestoßen hat. Ich dachte original: Mein Genick ist gebrochen, ich bin einfach tot. Oder als er mich die Treppen runtergetreten hat und ein Nachbar dazwischengehen musste." Mit ihrem ehrlichen Post wolle sie nun Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation wie sie damals stecken.



