Huch, Rebecca Mirs (29) Babybauch will nicht mehr in ihre geliebten Kleidungsstücke passen! Die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin und ihr Ehemann Massimo Sinató (40) erwarten momentan das erste gemeinsame Kind. Natürlich ist die Beauty megaglücklich darüber und teilte auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse ihrer wachsenden Babykugel. Auf einem neuen Foto scheint aber etwas nicht zu stimmen – Rebecca war doch tatsächlich mit offener Hose im Schnee spazieren. "Die Hose passt zwar nicht mehr... hält aber trotzdem warm", scherzte die 29-Jährige unter dem Pic.

