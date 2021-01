Neele Bronst (24) blickt auf ihre anstrengende und ziemlich schmerzhafte Geburt zurück! Vor wenigen Wochen konnte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen. Seitdem schwebt die 24-Jährige im absoluten Mutterglück. Dass die Entbindung aber kein Zuckerschlecken war, betonte die frischgebackene Mama nun in einem Instagram-Clip: Neben etlichen Stunden in den Wehen musste bei ihr letztendlich auch ein schmerzhafter Dammschnitt gemacht werden.

