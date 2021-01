Love Island-Sternchen Sandra Janina und Are You The One?-Boy Juliano Fernandez wollten einer alleinerziehenden Mutter etwas Gutes tun und schenkten ihr eine Küche. Weil diese sich aber wenig später öffentlich über den verdreckten Zustand der Schrankzeile beschwerte, hagelte es jede Menge Kritik. Sandras Influencer-Rivalen Leroy Leone (31) und Paulina Ljubas (24) warfen dem Paar daraufhin vor, sich nicht für die Dame zu interessieren und die ganze Aktion nur wegen Likes und Fame mehr schlecht als recht über die Bühne gebracht zu haben. Die betroffene Jacqueline erklärte im Promiflash-Interview, was ihr Problem mit der Küche ist – und auch Sandra und Juliano meldeten sich mittlerweile zu Wort!

