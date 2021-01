Jessica Paszka (30) fällt der Abschied ziemlich schwer! Seit wenigen Wochen ist klar: Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) wollen nach Ibiza auswandern. Schon seit einiger Zeit bereiten die beiden alles für ihren Umzug vor – und vor wenigen Tagen sind sie dann tatsächlich in ihre neue Heimat geflogen! Doch so leicht kann Jessi nicht Lebewohl sagen: "Das war heute echt emotional... Zu viel für mich! Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben diese Stadt verlassen", hatte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story verraten.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de