Möchte Pascal Kappés (30) mit Männern einfach nur Spaß haben? Vergangenes Jahr outete sich der einstige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller ganz offiziell als bisexuell. Bisher hat er sich öffentlich aber trotzdem nur mit einer Partnerin an seiner Seite gezeigt. Einen festen Freund haben seine Fans zuletzt noch nicht kennengelernt. Liegt das etwa daran, dass sich der Kölner mit Jungs nur auf lockere Affären einlässt? Promiflash hakt bei Pascal nach, ob er sich auch eine Beziehung mit einem Mann vorstellen könnte.

"Da muss mich ein Mann, glaube ich, schon ganz krass flashen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es mit Männern mehr in die sexuelle Richtung geht", betont der 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er wolle die Liebe zu einem Mann zwar nicht ausschließen, findet es aber nicht verwerflich, wenn am Ende nur ein feuriges Techtelmechtel dabei herausspringt. "Wenn es menschlich passt, käme Dating infrage. Leider sind Männer oft sehr intim und schicken direkt ihr bestes Stück, das ist mir dann meistens too much", beschreibt er einige Schwierigkeiten.

Doch auf welchen Typ steht der Bartträger eigentlich? Pascal hat da schon ganz genaue Vorstellungen. "Es darf schon so in die Richtung Blogger gehen. Fashion-Blogger finde ich immer ganz geil", plaudert er aus. Wenn die zudem noch einen Dreitagebart haben, seien sie besonders nach seinem Geschmack.

