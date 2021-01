Die Beziehung von Marc Zimmermann und Anna Iffländer ist nicht in Gefahr, sie fassen einfach nur einen überraschenden Entschluss! Seit einigen Tagen wundern sich viele Fans des Love Island-Traumpaares, warum sie sich nur noch selten gemeinsam auf Social Media zeigen. Storys oder Schnappschüsse zu zweit sind bei den Kuppelshow-Kandidaten eine echte Seltenheit geworden. Viele Follower vermuten deshalb, dass sie eine Krise haben oder sogar schon getrennt sind! In einer Instagram-Story erklärt sich Anna nun und gibt Entwarnung! "Wir legen viel mehr Wert darauf, dass es in echt und im Privaten bei uns alles super läuft, wir über alles reden, und uns nicht den Druck mit Instagram machen. Aus diesem Grund seht ihr momentan auch nicht ganz so viel von uns. Das heißt nicht, dass es bei uns scheiße läuft!"

