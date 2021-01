Gerade erst wurde bekannt, dass How to Get Away with Murder-Star Cicely Tyson im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Das bestätigte ihr Management schweren Herzens gegenüber CNN. Die Schauspielerin gehörte zu den Einflussreichsten ihre Branche: In den 60er-Jahren ergatterte sie als eine der ersten afroamerikanischen Frauen eine Hauptrolle in einer Serie, 2018 wurde sie mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. In ihrer langen Karriere lief sie immer wieder den einflussreichsten Persönlichkeiten über den Weg, wie den Obamas, Oprah Winfrey (67) oder auch Tyler Perry (51). Sie alle und noch viele mehr nahmen im Netz nun rührend Abschied von der Filmikone!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de