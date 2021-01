Das deutsche TikTok-Sternchen Jasi_xx3 (18) ist wieder vergeben! Vor rund einem halben Jahr wurde die Teenagerin das erste Mal Mutter, vom Vater des Kindes hatte sie sich schon während der Schwangerschaft getrennt. In den letzten Monaten zeigte sich die Influencerin immer wieder mit Kevin Krasniqi, den sie zunächst als ihren besten Freund ausgab. Nun machen die beiden auf Social Media öffentlich: Sie sind ein Paar – und das schon seit sechs Monaten! "Wir haben uns ganz am Anfang meiner Schwangerschaft kennengelernt, und dann habe ich es ihm auch nach einer Zeit erzählt, dass ich schwanger bin. Ich habe es ihm richtig ernst gesagt, und er hatte kein Problem damit. Wir sind am 13. Juli 2020 zusammengekommen", berichtete Jasi in einem YouTube-Video.

