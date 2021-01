Martina Big (32) hat sich einmal mehr ihre Oberweite vergrößern lassen! Das weltweit bekannte Busenwunder, das ihre Fans auf ihrer Facebook-Seite stets auf dem Laufenden hält, schleppt ab sofort – pro jeweiliger Brust – fast neun Kilo mit sich herum. Der 32-Jährigen gefällt das sehr, wie sie Promiflash gerade erst verriet. Und ihrem Mann scheint es nicht anders zu gehen! Obwohl er mit Martina bereits seit Teenagertagen zusammen ist, liebt er sie heute noch genauso wie damals, wie er Promiflash bereits in einem Interview im August 2018 erklärt hatte: "Viele haben mich gefragt: Das ist doch jetzt ein ganz anderer Mensch, du hast dich doch damals in eine blonde, leicht pummelige Frau verliebt – und jetzt ist ihre Körperform ganz anders, sie ist schwarzhaarig, also ein ganz anderer Mensch, wie kannst du die noch lieben? Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht der eigentliche Körper, sondern die Seele, das Wesen, was ich an Martina liebe!"

