Schon seit einiger Zeit deutet Sebastian Preuss (30) immer wieder an, in festen Händen zu sein. In einem Interview mit der Bild bezeichnet der ehemalige Bachelor seine derzeitige Partnerin nun sogar als "Frau fürs Leben". Und damit nicht genug! Der Münchner gibt zu: "Mit ihr will ich eine Familie gründen. Eine Hochzeit ist nicht ausgeschlossen – sogar ganz im Gegenteil." Wer die Frau an seiner Seite ist, behält der Kickboxer aber weiterhin für sich.

