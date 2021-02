Von wegen als Mama kann man nicht mehr sexy sein – Sara Kulka (30) bewies nun das Gegenteil! Im Netz gewährt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren beiden Töchtern. Neben ihrer Rolle als stolze Mami hat die Influencerin aber auch einen äußerst durchtrainierten Körper vorzuweisen. Und der kommt nicht von ungefähr: Sara ist nämlich leidenschaftliche Pole-Tänzerin – ihr Talent stellte sie nun gekonnt unter Beweis!

In einem Bild-Videocall mit Sarah Knappik (34) und Gina-Lisa Lohfink (34) wurde Sara vom Moderator auf ihre Poledance-Stange mitten im Wohnzimmer angesprochen. Darauf antwortete die Beauty prompt: "Magst du was dran sehen?" Gesagt getan: Mit ihrer Jogginghose in Lederoptik und einem engen Oberteil legte Sara kurzerhand einen verführerischen Tanz hin. Für die Blondine offenbar etwas völlig Normales. "Ich bin eine geborene Milf. In 30 Jahren hole ich mir die Söhne von meinen Freundinnen", scherzte Sara.

Die drei anderen Videocall-Teilnehmer sind von den verführerischen Szenen direkt beeindruckt. "Wie fit bist du denn bitte, das ist ja der Hammer", schwärmte Sarah nach der Performance. Und auch "Stadt Land Bild"-Gastgeber Thomas Wagner ist sich sicher, dass Saras Vorhaben als selbst ernannte Milf – eine attraktive Frau höheren Alters – aufgehen wird: "Also mit so einem Auftritt ganz bestimmt!"

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, bekannt durch GNTM

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, Model

