Die Traumhochzeit der Robens war für die YouTuber Lisha und Lou etwas ganz Besonderes. Vor etwas mehr als einem Monat ließen die Fitness-Liebhaber Caro und Andreas im kleinen Kreis ihr Ehegelübde auf Mallorca erneuern. Ein Teil der Sommerhaus-Truppe durfte an dieser wunderschönen Erfahrung teilhaben – auch Lisha und Lou reisten extra für diesen Anlass aus Deutschland an. "Es war wirklich ein sehr schöner Moment, so einen intimen Moment von denen zu teilen – ein Teil davon zu sein. Es war halt ein richtig schönes Gefühl", erinnern die beiden sich im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de