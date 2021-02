Armie Hammer (34) sorgte in den vergangenen Wochen für einen echten Skandal! Anfang Januar waren schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler laut geworden: Der "Call Me By Your Name"-Star soll angeblich kannibalistische Vorlieben und Vergewaltigungs-Fantasien haben – und gegenüber mehreren Flirts den Wunsch geäußert haben, Körperteile zu verspeisen. Bis zuletzt hatte seine frisch getrennte Ex Elizabeth Chambers (38) sich nicht zu den Schlagzeilen geäußert – nun brach sie jedoch ihr Schweigen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 38-Jährige am Montag das Foto eines Sonnenuntergangs, dazu verfasste sie einen langen Text: "Ich bin geschockt, mein Herz ist gebrochen, ich bin erschüttert. Ich hatte nicht realisiert, wie viel ich wusste!", begann Elizabeth ihr Statement. Die TV-Bekanntheit erklärte weiter, sie unterstütze jedes Opfer von Gewalt oder Missbrauch – wolle die Angelegenheit jedoch nicht weiter kommentieren: "Mein Fokus wird weiterhin auf meinen Kindern liegen, auf meiner Arbeit und meiner Heilung!"

Anfang des Jahres waren die Behauptungen über den 34-Jährigen erstmals publik geworden. Damals hatte eine Online-Bekanntschaft von Armie Nachrichten geleakt – in diesen hatte der zweifache Vater ihr geschrieben, sie essen und ihr Blut trinken zu wollen. Armie selbst äußerte sich bereits zu den wilden Schlagzeilen: "Ich antworte nicht auf diese Bullshit-Behauptungen!"

Anzeige

Getty Images Armie Hammer im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im März 2018

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de