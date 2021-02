Ob Instagram, TikTok oder YouTube – Payton Ramolla (21) ist im Netz auf Erfolgskurs! Doch die hübsche Blondine ist nicht nur eine reichweitenstarke Influencerin, sie absolvierte in den vergangenen Monaten auch eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Dabei kam ihr das Influencer-Dasein aber nicht so wirklich zu Gute – ganz im Gegenteil: Viele ihrer Kollegen stempelten sie deshalb sogar als Dummchen ab. "Oft war es dann auch so: 'Ah, die kleine Influencer-Blondine, die kann eh nichts. Ich lass die mal ein bisschen kopieren'", rief sich Payton im Promiflash-Interview in Erinnerung.

