Ai, ai, ai, das dürfte wohl einige Fans enttäuschen! In der beliebten Netflix-Serie Bridgerton dreht sich vieles um Sex, Sex und noch mehr Sex. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aristokratentochter Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) und Herzog Simon Basset (Regé-Jean Page). Immer wieder vergnügen sich die beiden miteinander und sorgen somit für ordentlich Feuer. Wie sich jetzt allerdings herausstellte, soll Serien-Hottie Regé-Jean – oder eher gesagt Herzog Simon – nicht besonders gut im Bett sein...

Wenn es nach Sex-Experten geht, ist der "Bridgerton"-Boy sogar eine "Niete im Bett", wie The Mirror berichtete. Der Grund: Laut einer Studie dauert guter Sex drei Minuten – Daphne und Simon vergnügen sich im Durchschnitt aber gerade einmal 30 Sekunden miteinander. Und das ist schon lang: Die beiden haben es sogar einmal geschafft, ihr Schäferstündchen auf 22 Sekunden zu begrenzen. Und der Serien-Star liegt in noch einem weiteren Punkt hinter dem Durchschnittsmann. Denn 67 Prozent der Männer befriedigen ihre Partnerin durch Oralsex: Simon tat das gerade einmal in zwei der Sexszenen.

Für die Schauspieler war es allerdings alles andere als einfach, die heißen Bettmomente zu filmen. "Wir sind diese intimen Szenen wie akrobatische Kunststücke angegangen", erzählte Phoebe vor Kurzem in einem Interview mit der New York Post. Jeder habe durch exakte Regieanweisungen genau gewusst, was er zutun habe.

