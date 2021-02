Andrej Mangold (34) ist nach der Trennung von Jennifer Lange (27) wieder zu haben – geht er nun ins nächste Kuppelformat? Das wollte Ex-Bachelor-Kandidatin Pamela Gil Mata von dem Profi-Basketballer wissen und fragte in einem gemeinsamen Instagram-Livestream nach. Kommt für Andrej Bachelor in Paradise infrage? Seine nicht ganz eindeutige Antwort: "Schwierig, schwierig... Also, nachdem ich der Bachelor war und dann als Kandidat zu 'Bachelor in Paradise'... Ich weiß nicht, ob das so cool wäre und ich darauf Lust hätte."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de