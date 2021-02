Ist das schon jetzt DER Rosenkrieg 2021? Jérôme Boateng (32) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (25) gehen nach über einem Jahr von nun an getrennte Wege. In einem Netz-Statement bestätigte der FC Bayern München-Kicker die News. Doch was darauf folgt, damit hat wohl niemand gerechnet: Jérôme packt gegenüber Bild mit schmutzigen Details aus. "Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste", offenbart der 32-Jährige in dem Interview. Und Kasia? Die hält sich bislang bedeckt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de