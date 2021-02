Jetzt kann es bei Kate Merlan (33) endlich wieder rund gehen! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hatte kürzlich ihren Allerwertesten durch einen sogenannten Brazilian-Butt-Lift vergrößern lassen. Danach hatte sie jedoch knallhartes Sex-Verbot verordnet bekommen. Daher konnte die Wirkung ihres neuen Äußeren also gar nicht so richtig getestet werden – doch nun ist die Schonfrist vorbei. Promiflash hat sich bei Kate erkundigt, wie das voluminösere Hinterteil bei ihrem Freund so ankommt.

Im Gespräch mit Promiflash kam die 33-Jährige dann ins Schwärmen: "Mein neuer Hintern steigert natürlich unser sowieso schon gutes Sexleben." Ihr Freund Jakub stehe einfach extrem auf ihre Kurven, erklärt sie. Da kämen die zusätzlichen Rundungen natürlich super an: "Er liebt meinen neuen Arsch!" Der nicht ganz risikolose Eingriff scheint sich für das TV-Sternchen anscheinend gelohnt zu haben.

Mit den körperlichen Attributen zu punkten, ist in der Beziehung aber offenbar nicht allein Kates Ass im Ärmel: Immerhin soll Jakub seine Angebetete rumgekriegt haben, indem er sich ihr oben ohne auf dem Balkon präsentiert hatte. Der Fußballer hatte bei seinem Oberkörper allerdings nicht chirurgisch nachgeholfen.

Kate Merlan

Kate Merlan nach ihrer PO-Operation

Kate Merlan, Realitystar

